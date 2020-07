Apple testuje macOS na iPhonu, chce vlastní DeX

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple údajně testuje velmi zajímavou novou funkci pro svůj iPhone. V podstatě se jedná o podobnou funkcionalitu, kterou pár let nabízí konkurenční Samsung. Dalo by se také říci, že právě tuto možnost řada jablíčkářů mohla závidět.

Apple pracuje na velmi zajímavém a nadějném prototypu

Samsung telefony se dokáží díky připojeným perifériím jednoduše přeměnit v téměř plnohodnotný počítač. Dle populárního leakera Mauri QHD testuje Apple svůj iPhone s operačním systémem macOS, který by po připojení myši a klávesnice mohl působit jako osobní počítač.

Zdá se, že z přechodu na Silicon, tedy ARM procesory, může společnost opravdu jen těžit. Apple nedávno představil čip A12Z Bionic uvnitř Mac mini, který provozoval macOS prostřednictvím Rosetta 2. Podle leakera firma také vytvořila prototyp iPhonu s obdobnou technologií, jako je DeX od Samsungu.

Zajímavostí také je, že primárním systémem by i nadále bylo iOS. macOS by v tomto případě figurovalo jako podřadný systém s rozšířenými možnostmi. Podobnou koncepci jsme již dříve spatřili, ale v té době nic nenasvědčovalo tomu, že by na takové technologii americký gigant pracoval. Kromě toho pracuje také na stejném prototypu u iPadu.

Pokud by Apple skutečně takovou technologii v iPhonu představil, lze počítat s tím, že macOS v tomto případě bude spíše odlehčenou verzí. Zda by ale systém zvládl náročnější práce, jako třeba programování ve Swiftu, je velkou otázkou.

