Apple chystá další zabezpečovací prvek pro Mac

Apple by mohl do svých budoucí Mac počítačů implementovat další zabezpečovací prvek. Kromě současného Touch ID by mělo přibýt také Face ID. Právě Face ID je velmi oblíbená funkce, ovšem je omezena pouze na iPhone a iPad. To se ale může brzy změnit.

Apple pracuje na Face ID pro Mac

Dle nalezeného kódu v beta verzi operačního systému macOS Big Sur může Apple Face ID skutečně implementovat na počítače Mac už velmi brzy. Nutno podotknout, že přidání kamerového systému TrueDepth a funkce Face ID do kategorie Mac by bylo dalším logickým krokem.

Náznaky příchodu zabezpečovací funkce odhalil kód pod názvem PearlCamera. Právě Pearl je kódové označení, které společnost kdysi použila pro Face ID a systém TrueDepth v iPhone X. Uvnitř kódu se pak nachází odkazy na FaceDetect a BioCapture.

V současné době používají modely MacBook Pro a MacBook Air Touch ID, případně je možné zařízení odemknout prostřednictvím chytrých hodinek. Touch ID se v Macích nachází od roku 2016, kdy byl představen TouchBar. Kdy by se mohl první Mac dočkat Face ID, je prozatím nejasné. Dle mého názoru by se takové zařízení mohlo na svět podívat už v příštím roce, kdy Apple hodlá pomalu přecházet na mini-LED technologii a čipy Apple Silicon.

