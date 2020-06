Twitter testuje reakce pomocí emoji

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť Twitter testuje další novou funkci, tentokrát uživatelům umožní reagovat na tweety pomocí emoji. V podstatě jde o podobnou funkcionalitu, kterou nabízí konkurenční Facebook.

Twitter experimentuje s novou funkcí

Zahraniční server MacRumors získal snímek obrazovky, na kterém se právě nové emoji reakce nachází. Uživatel má k dispozici speciálně navržené rozhraní, prostřednictvím kterého může na tweety reagovat s emoji, jako je smích s pláčem, šokovanou tváří a modlitbou.

Rozhraní samozřejmě nabízí také možnosti Retweet, Retweet with comment a React with Fleet. Poslední zmíněná možnost je v současné době k dispozici pouze v několika regionech. Do budoucna by se ale měla rozšířit i k nám do České republiky.

V současnosti není jasné, jak by byla reakce v podobě emoji zveřejněna. Může být buď zakomponovaná přímo na daném tweetu, anebo se může objevit něco jako vyskakovací panel, což je nástroj, se kterým již dříve Twitter experimentoval. I v tomto případě jde stále jen o interní experiment. Nemáme tedy žádnou záruku, že by se tato funkcionalita mohla dříve nebo později zpřístupnit veřejnosti.

