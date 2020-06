Aplikace Můj vlak dostává větší aktualizaci, nabídne nákup jízdenek

České dráhy se snaží jít s dobou a zavádí postupně nové technologie. Tentokrát jsme se dočkali poměrně významného vylepšení u mobilních aplikací pro smartphony. Společnost doslova uvádí, že se jedná o druhou velkou aktualizaci v historii aplikace. Ta první přinesla například podporu In Karet.

Bezesporu je největší novinkou možnost nákupu jízdenky přímo v aplikaci. Nebudete tak muset otevírat webový prohlížeč nebo navštěvovat přepážku někde na nádraží. Ani netřeba vyhledávat průvodčího. Vše jednoduše obstaráte na pár kliknutí v aplikaci Můj vlak. Společnost uvedla, že platební brána je zajištěna bankou ČSOB. Ta podporuje všechny běžné karty a dokonce služby jako Apple Pay nebo Masterpass. Bohužel Google Pay není k dispozici, ale náhradou může být na smartphonech s Androidem podpora aplikace Masterpass.

„Jde o druhý největší update aplikace v její historii. Ten první přinesl implementaci In Karty do mobilu. Nová verze přijde stávajícím uživatelům postupně s aktualizacemi, ostatní si ji mohou do chytrého telefonu stáhnout zdarma z Obchodu Play či App Store. Počítáme s tím, že update se bude stávajícím uživatelům uvolňovat postupně do konce tohoto měsíce.“