Letní akce u T-Mobile se také zaměřuje na předplacenkáře

Nedávno jsme vás informovali o akci mobilního operátora Vodafone, který letos v létě cílí na předplacenkáře. Nyní zde máme odpověď od T-Mobile, z kterého se mohou těšit právě také majitelé předplacených karet.

Léto u T-Mobile

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nové Twist karty, a nyní zde máme letní akci pro všechny, kteří si stále dobíjejí kredit. V podstatě se celá akce točí kolem balíčku s 10 GB FUP. Pakliže si ho zákazník objedná do 28. července, tak bude platit cenu 5GB verze. Dvojnásobná porce dat ho tedy vyjde na 449 Kč měsíčně. Akce je omezena jen do chvíle, kdy dojde k vypnutí, takže ve výsledku může mít takto sníženou cenu napořád.

„V létě se mobilní data obzvlášť hodí. Proto chceme dát všem twisťákům dvojnásobný objem dat, nejen na prázdniny,“ říká Michal Podlucký, ředitel řízení segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile a doplňuje: „Datovou nabídku k předplaceným kartám budeme i do budoucna dále vylepšovat.“

Součástí akce je také bonus v podobě 25% kreditu navíc, ale tato nabídka platí jen do konce července. Je zde stanovena minimální výše na 250 Kč v případě mobilní aplikace, ostatní způsoby mají limit stanoven na 350 Kč. Bonusový kredit platí na dobu třiceti dnů a lze jej použít na volání, SMS nebo data.

T-Mobile rozdává neomezená data za určitých podmínek

