iOS 14 nabídne funkci nahrávání hovorů

Podle nejnovějších informací se zdá, že Apple pracuje na nové funkci, která se objeví v iOS 14. Konkrétně bychom se mohli dočkat funkce nativního nahrávání hovorů. Tato funkcionalita by pak byla k dispozici nejen pro nahrávání klasických telefonních hovorů, ale také FaceTime hovorů.

iOS 14 bude umět další kousek

Jakmile by uživatel aktivoval nahrávání hovoru, automaticky zařízení pošle upozornění druhé straně, která tím o nahrávání bude informována. Takže by se nemělo stát, že by volající tajně nahrával příjemce, protože druhý strana bude vždy o této činnosti vědět.

V současnosti si ale klademe otázku, zda bude tato novinka k dispozici pouze pro konkrétní trhy, anebo se rozšíří pro všechny regiony. Některé země totiž mají v této oblasti přísnější předpisy a nahrávání hovorů uživateli není někdy povoleno. Buď by tedy musel daný stát změnit zákony, anebo by Apple funkci zpřístupnil i za cenu žaloby. Pravděpodobnější je ale zřejmě takový scénář, ve kterém bude novinka k dispozici jen pro vybrané regiony.

Navíc, pokud uživatel funkci nevypne, budou nahrávány i případné další příchozí či odchozí hovory. Systém iOS 14 bude představen na WWDC 2020, a to tento měsíc, konkrétně 22. června.

Zdroj: gsmarena.com



