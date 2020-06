Instagram se připravuje na útok proti TikToku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť Instagram je podle všeho připravena vytvořit konkurenceschopnou platformu vůči TikToku. Je si tedy vědoma, že bude muset vynaložit hodně síly, aby dokázala konkurovat právě čínskému TikToku.

Instagram plánuje sesadit TikTok z trůnu

Konkrétně již nyní pracuje na přesouvání některých částí do vyhrazených sekcí v uživatelských profilech a také (v případě veřejných účtů) do sekce Prozkoumat. Díky tomu uživatelé budou mít možnost rychleji a snadněji najít populární 15sekundová videa. Novinka pomalu a jistě expanduje z původní Brazílie také do Francie a Německa.

To jsou zrovna trhy, které má TikTok již dávno podchycené. Je ale důležité brát v úvahu to, že Instagram teprve tuto funkcionalitu buduje. A jak je u této platformy známo, je jen otázkou času, kdy nabude na velké síle a bude TikTok podsunovat na druhou příčku.

Kdy Instagram chystá novinku spustit v USA a dalších zemích, je zatím nejasné. Sociální síť nejprve prý potřebuje funkci dotáhnout do konce a až teprve poté bude moci přemýšlet o rozšiřování.

