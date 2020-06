Zdroj: SvetZitrka

V poslední době se naše zraky upnuly na nadcházející hardwarové novinky společnosti Google. Konkrétně jsme se zaměřili na Pixel 4a a v malé míře také na Android TV „Sabrina“. Ovšem podle poslední zprávy Google plánuje představit také nový chytrý reproduktor pod brandem Nest. Ten je prozatím označován krycím názvem „Prince“.

Google údajně pracuje na novém chytrém reproduktoru

I v tomto případě bychom se měli dočkat známého designu založený na tkanině. Tento materiál se již v minulosti objevit na Google Home, Home Max a na několika chytrých zařízeních značky Nest. Samozřejmě bude součástí nového reproduktoru podpora hlasového asistenta od Googlu.

V současné chvíli ale nejsou zřejmé žádné specifické funkce. Některé zdroje naznačují, že příští reproduktor bude postrádat displej. To by mohlo znamenat, že se americký technologický gigant hodlá zaměřit hlavně na zvukový výstup pomocí schopnějších reproduktorů. Bohužel nevíme, co dalšího novinka nabídne, kdy bude představen a hlavně kolik ve skutečnosti bude stát.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » Google může představit nový reproduktor

reklama reklama