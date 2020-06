Nejoblíbenější produkty Xiaomi, chytré osvětlení a další za pár korun na Gearbestu [sponzorovaný článek]

Dnes se podíváme na nejoblíbenější produkty ve známém internetovém obchodě Gearbest.com za skvělé ceny. Pojďme si představit nejen známé chytré hodinky, ale náš výběr zahrnuje také různé další příslušenství, které nejeden uživatel také jistě ocení.

Produkty nyní v akci

Chytrá žárovka Alfawise jen za 320 Kč

Všichni jistě znáte chytrou žárovku od Xiaomi. Na tu se můžete podívat zde, ale my si dnes ukážeme levnější alternativu Alfawise LE12. Za pouhých 329 Kč dostanete chytrou žárovku, které svítí všemi barvami a propojíte ji s vaším telefonem.

Tuto chytrou žárovku za 324 Kč kupujte zde

Hexagonální světla, které propojíte

Zakoupit si také můžete pěkná světla na zeď, ze kterých můžete vytvořit různé obrazce. Pět těchto hexagonální světel k propojení v pěknou matici nyní koupíte přesně za 1000 Kč, přičemž jeden vás vyjde vlastně jen na 250 Kč.

Tyto světla kupujte zde za 1000 Kč (5 ks)

TICWRIS GTS

Tyto chytré hodinky nabízejí měření tepu, sledování vašeho spánku, a dokonce jako jedny z mála měření vaší tělesné teploty. To umožňuje měřit nejen teplotu na povrchu kůže, ale i přímo tu tělesnou teplotu. Výhodou je také průběžné měření, takže teplotu můžete sledovat celý den.

Hodinky nabízejí pěkný design v čele se zakulaceným hranatým ciferníkem. Displej má úhlopříčku 1,3 palců a baterie vydrží až 5 dní používání. Velice potěší vyšší odolnost s certifikací IP68.

Ticwrist GTS kupujte ZDE za 669 Kč

Xiaomi Mijia Sensor Night Light

Velmi pěkné příslušenství především do domácnosti je chytré osvětlení. Jedním z nich je také Mijia noční světlo. To se automaticky zapne díky infračervenému senzoru se záběrem 120 stupňů, pokud budete v jeho blízkosti. Poté pokud nedetekuje vaši přítomnost, tak do 15 sekund zhasne.

Xiaomi noční světlo Mijia kupujte ZDE nyní za 463 Kč

AirPods za 950 Kč?

Líbí se vám AirPods, ale pět tisíc za ně nechcete dávat? Ani nemusíte, můžete si koupit jejich věrnou kopii i80 TWS a to jen za 950 Kč. Mají dokonce Bluetooth 5.0, bezdrátové nabíjení a kvalitu zvuku srovnatelnou s originálem. Jedná se údajně o nejlepší kopii AirPods.

Tyto skoro AirPody za 950 Kč kupujte zde

Xiaomi Redmi Airdots

Každé sluchátko váží zhruba 4,2 gramů, přičemž jejich celková velikost činí 7,2 mm. Sluchátka jsou mimo jiné dodávána také se speciálním dobíjecím krytem, tak jako nabízí AirPods od Applu. Nicméně, na levé straně sluchátka se nachází dotyková část, díky které můžete ovládat hudební přehrávač, přijímat hovory a vyvolat chytrého asistenta.

Redmi Airdots nyní koupíte za skvělou cenu jen 474 Kč zde (poštovné zdarma)



