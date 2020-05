Xiaomi Stepper s inteligentním displejem už za necelých 100 EUR! [sponzorovaný článek]

V posledních měsících jsme se naučili oceňovat domácí tréninky kvůli nucené karanténě. Proto jsme znovu získali slevu na gymnastické vybavení. Konkrétně se jedná o tzv. Indoor Stepper od společnosti Xiaomi. Díky našemu slevovému kupónu je ještě levnější.

Xiaomi Stepper klesl pod 100 EUR díky našemu kupónu

Nový krokový stroj od Xiaomi vyniká svou malou velikostí, která umožňuje snadné skladování i v menších prostorech. Mezi další funkce patří integrované tlumiče nárazů se zvláštním mechanismem snižování hluku, který efektivně umožňuje uživatelům nevyprodukovat nadměrný hluk. Kromě toho je LCD displej ve středu produktu schopen sledovat v reálném čase kroky a spálené kalorie. Dále je stroj schopen současně cvičit paže, hýždě a nohy.

Tento produkt, který byl podrobně vyvíjen a vyroben z prvotřídních materiálů, je k dispozici ke koupi na Geekbuying za 98 EUR. Této ceny docílíte uplatněním slevového kupónu 4T8GUDYF. Kupujte ZDE

Elektrokolo a doprava z evropského skladu

V obchodě Geekbuying je nyní za akční cenu k dispozici velice zajímavý produkt. Jde o kolo, ale ne jen tak ledajaké. Vyrábí ho čínská společnost, jmenuje se DYU D3 Plus a disponuje vlastním pohonným systémem. Pokud vás tedy přestane bavit nekonečné šlapání nohou, můžete si odpočinout a nechat se bez námahy vozit.

DYU D3 Plus je lehké a snadno skladatelné kolo, která vás sveze rychlostí až 25 km/h, přičemž na jedno plné nabití je schopno ujet až 45 km. Váží přitom jen 18 kg, takže ani jeho přeprava není nijak náročná. Nesmírnou výhodou je, že pro nabíjení není nutné nosit jej k zásuvce v obýváku. Samo se totiž dokáže dobíjet při vaší jízdě šlapáním, jelikož disponuje generátorem elektřiny. Ke kolu je dostupná mobilní aplikace pro jednoduchou správu funkcí a parametrů.

Kolo DYU D3 Plus stojí za běžných okolností 16 373 Kč, nyní je však exkluzivně k dispozici za zlevněnou cenu díky slevovému kupónu. Při platbě zadejte kód GKB394S a zaplatíte jen 13 410 Kč. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána již s předem zaplacenými poplatky na celnici. A to už stojí za zvážení. Pokud máte zájem, k zakoupení je DYU D3 Plus dostupné ZDE.



