Do Česka míří QR PayPal platby

Aktuální situace urychluje nejrůznější projekty, zejména ty digitální. Nabízí se nové služby, vylepšení a nejrůznější možnosti. Mezi novinky se nově zařazuje rozšíření plateb pomocí QR kódů u platební služby PayPal. Tu asi používáte zejména pro platby na internetu, zejména u e-shopů. Nově ji ale lze použít i pro běžné placení v obchodech pomocí QR kódů.

PayPal a QR platby

Službu jako takovou šlo využít při zaplacení v obchodě, ale nejednalo se o nic jednoduchého. Bylo zapotřebí mnoho kroků, což je asi důvod, proč nenajdeme v českých obchodech a u prodejců podporu. Nyní se ale nabízí velmi jednoduchá cesta, jak zaplatit. Společnost PayPal rozšířila podporu pro tento typ plateb do 28 zemí, mezi kterými najdeme Českou republiku i Slovensko.

Seznam nově podporovaných zemí: USA, Velká Británie, Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta , Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a Španělsko.

Již nyní v aplikaci PayPal najdete možnost skenování i vytvoření QR kódu. Ten sám o sobě se nemění a zůstává stejný. Obchodník si ho tedy může vytisknout a nalepit na viditelné místo. Samotné placení je asi trochu odlišné od toho, co byste čekali. Prodávající neudává cenu, která je potřebná k zaplacení. Zákazník první naskenuje QR kód, následně zadá částku a zaplatí. Obě strany dostanou oznámení o provedené platbě.

Jedná se tedy o poměrně bezpečnou metodu, kdy se nemusí bát, že po načtení QR kódu mu bude stržena jakákoliv suma. Nad samotnou výší platby má kompletní kontrolu. Je tedy otázkou, jestli obchodníci budou chtít využít tento způsob pro placení. Rozhodně přináší větší mobilitu a rychlost nasazení.

Zatím zdarma

V tuto chvíli je celý proces zdarma, případně je nutné zadat, že platba spadá do kategorie Zboží a služby. Od 14. září zde ale bude poplatek ve výši 3 Kč za každou platbu, přičemž součástí je i 0,9 % z celkové sumy. Minimálně na letní měsíce se jedná o zajímavou alternativu zdarma, jak přinést bezkontaktní platby do míst, kde to nebylo možné kvůli absenci specializovaného platebního zařízení. Bude tedy záležet na obchodnících, jestli budou chtít nabídnout toto řešení bez nutnosti vstupních nákladů, pakliže vlastní smartphone.

