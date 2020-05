Poco M2 Pro má být novinka střední třídy

Zdroj: Poco

Zatím se spekuluje, že bychom se měli dočkat dalšího smartphonu pod značkou Poco. Co nevidět by se měl představit Poco F2 Pro. Není to tak dávno, co jsme se dočkali Poco X2 se 120Hz, který zapadá spíše do střední třídy. Objevují se ale informace o další novince, která ponese označení Poco M2 Pro.

Poco M2 Pro

Značka Poco začíná mít tak trochu zmatek ve značení, respektive začíná být komplikované se vyznat v portfóliu. Je možné, že se první dočkáme Poco M2 Pro, následně dojde k představení Poco M2, ale je to spíše náš odhad. Co se týče Poco M2 Pro, mělo by se jednat o mobil střední třídy, spíše té nižší. Kódové označení je M2003J6CI a dle XDA Developers jsou zde náznaky, že by tento model mohl vycházet z Redmi Note 9 Pro.

Ale pozor, není Redmi jako Redmi. Netušíme, jestli základem bude Redmi Note 9 Pro pro Čínu nebo Redmi Note 9 Pro pro globální trh. Tak či onak, Poco M2 Pro má nabídnout procesor Snapdragon 720G. Samotný model Poco M2 Pro byl zaznamenán na oficiálních stránkách Mi pro Indii, ale společnost stihla vše smazat.

Není tedy jasné, jaké specifikace novinka nabídne, ale očekáváme, že bude spíše vycházet z čínské verze. Cena by se mohla pohybovat pod hranici 8000 Kč, přičemž asi dojde k snížení některých parametrů. Samozřejmě se jedná o náš odhad, jelikož uvedení globální verze pod novým názvem by nebylo příliš vhodné. Mobily by si až moc konkurovaly a zvítězil by ten s nižší cenou.

Předpokládané specifikace

displej: 6,67 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 20:9, Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 720G

RAM: 4/6 GB, LPDDR4X

úložiště: 64/128 GB (UFS 2.1) + microSD (až 512 GB)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8, Dual Pixel PDAF 8 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 119° 5 MPx, f/2.4, 2cm makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, f/2.2

3.5mm jack, USB C

čtečka otisků prstů, IR senzor

Wi-Fi ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, GPS/ A-GPS / Galileo/ GLONASS / Beidou / NavIC, NFC

Android 10 + MIUI 11

P2i

rozměry: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 gramů

baterie: 5020 mAh + 18W nabíjení

