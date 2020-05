Google Duo chce vylepšit pozvánky pro videokonferecne

Zdroj: Dotekomanie.cz, Google

Google v tomto týdnu konečně uvolnil službu Meet pro všechny, tedy není nutné mít placený G Suite účet. Jak se ale ukazuje, nebude to jediné jeho snažení v oblasti videokonferencí. Sice nabízí Google Meet, ale je to dost specifická služba, která cílí jen na videokonference, není to běžný komunikační prostředek. Proto nabízí Google Duo, což je služba a aplikace prakticky na každém novém mobilu. Nyní se chystá rozšíření systému pozvánek.

Google Duo a pozvánky

Služby jako taková v podstatě funguje pro přímou komunikaci s přáteli, respektive s lidmi, kteří jsou ve vašich kontaktech. Jane Manchun Wong (@wongmjane) prozkoumávala zdrojový kód aplikace pro Android a objevila, že se pracuje na systému pozvánek skrze speciální URL adresu. Budete tak moci zveřejnit odkaz do nějaké skupiny a lidi se mohou připojit, z mobilu nebo webu.

Kromě toho lze pozorovat díky Jane zajímavý vývoj v rámci systému kontaktů. Zde je dobré zmínit, že služba zprvu pracovala jen na systému telefonních čísel, a to i v případě přihlášení. Až později byla přidána možnost použití vlastního Google účtu, díky čemuž jde využívat službu na více zařízeních. Nyní se chystá možnost využití e-mailů i pro pozvání.

V podstatě to znamená, že druhé straně bude stačit jen vaše e-mailová adresa, abyste byli zastižitelní na Google Duo. Funkce ale nebude napevno nastavená. Budete si moci sami zvolit, jestli budete dohledatelní skrze e-mail, či nikoliv. Kdy se novinky dostanou do stabilní verze, není zatím známo.

