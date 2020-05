Google chystá zásadní novinky pro RCS

Zdroj: Google

S rozvojem internetu a zejména komunikační platforem jsme si mohli myslet, že SMS zprávy se vytratí a bude se jen jednat o druhořadou službu pro případy nouze. Byly zde pokusy jako EMS a MMS, ale komunikační platformy jako WhatsApp, Messenger a další jednoduše vítězí. Google se snažil a ještě snaží konkurovat těmto službám, ale přes nekonzistentní vývoj nikdy nedošlo na vytvoření dostatečně konkurenční služby. Mezitím jsme se dočkali nové technologie v podobě RCS. Zatím není tak moc rozšířená a má některé nedostatky, ale nyní se chystá podstatná novinka.

RCS a šifrování

Mnoho uživatelů a kritiků vyčítalo RCS, že zde není podpora šifrování. Zdrojové kódy aplikace Zprávy od Googlu ve verzi 6.2.031 naznačují, že se to brzy změní. Přímo jsou obsaženy řetězce, že dojde na zavedení oboustranného šifrování. Díky tomu nebude moci nikdo jen tak přistoupit ke komunikaci. Pakliže jedna strana bude komunikovat skrze SMS nebo MMS, komunikace nebude šifrovaná.

<string name=“e2ee_conversation_tombstone“>Chatting end-to-end encrypted with %s</string>

<string name=“e2ee_fail_to_send_retry_description“>Resend as chat</string>

<string name=“encrypted_rcs_message“>End-to-End Encrypted Rich Communication Service message</string>

Texty v aplikaci odhalují, že bude možné například poslat polohu skrze zašifrovanou komunikaci. Není tak přesně jasné, jak bude nasazena tato novinka. Jestli to bude možnost navíc, nebo dojde ke kompletnímu nasazení v základu. Zajímavou informací je to, že bude možné udělit oprávnění dalším aplikacím k přístupu k šifrované komunikaci. Zatím zde ale není jakákoliv podpora pro vývojáře. Je docela možné, že se to bude týkat asistenta nebo jiných aplikací od Googlu pro vylepšení.

Zdrojové kódy aplikace kromě toho také poodhalují, že zde bude možná manuální záloha komunikace do cloudu a také samotné obnovení. Zřejmě dojde na využití Google Disku, případně služby Google One. Díky tomu budete moci udržovat historii na aktuálním zařízení, respektive ji obnovit.

Je tedy vidět, že RCS se brzy stane univerzální komunikační platformou na Android smartphonech. Google na to není sám, Samsung se zapojil do vývoje také a u své nativní aplikace podporuje RCS. Nyní si musíme počkat, až Google rozšíří tuto technologii do dalších krajin.

