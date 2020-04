ZTE překvapuje novinkou a1 ZTG01 5G

Zdroj: Hurriyetdailynews.com

Společnost ZTE v posledních měsících výrazně utlumila působení v segmentu trhu s chytrými telefony, a to teď částečně dohání novinkou nesoucí označení a1 ZTG01 5G. Telefon si díky své vnitřní výbavě bude hledat místo ve vyšších patrech střední třídy. Čínský výrobce by měl u zařízení spustit oficiální prodej někdy během letních prázdnin, kdy také zjistíme její přesnou prodejní cenu. Do nabídky jej předběžně zařadil pouze jeden mobilní operátor z Japonska.

Zázraky nehledejte

Součástí výpisu je 6,5palcový LCD displej s FullHD+ rozlišením a proděravěný otvor v levém horním rohu vyplňuje 32megapixelová kamerka na oblíbené selfie fotografie. Hlavní výkon si vzal pod kontrolu osmijádrový procesor Snapdragon 765G od Qualcommu, který běží vedle 6GB operační paměti RAM a 128GB interního úložiště podporující paměťové karty až do velikosti 1 TB.

V zadní části naleznete dohromady čtyři objektivy fotoaparátu, které jsou seskládány z 48MPx + 8MPx + 2MPx + ToF snímače. Samozřejmě nezapomněli přidat LED diody pro přisvětlení záznamů nebo skener otisků prstů. Výdrž udává článek baterie o velikosti 4 000 mAh. Mezi zbývající prvky výbavy patří podpora 5G sítí, operační systém v nejnovější verzi Android 10 a funkce Bluetooth 5.0. Závěrem zbývá zmínit, že ZTE bude prodávat jen jedno barevné provedení (černé).

Zdroje: gizmochina.com, au.com



