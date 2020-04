Microsoft pracuje na zařízení se třemi displeji

Zdroj: Microsoft

Nedávno zveřejněný patent společnosti Microsoft odhalil, že firma bude zřejmě pracovat na novém Surface zařízení. Dle nového patentu by se mělo jednat o zařízení hned se třemi displeji. Právě na tomto produktu by měl Microsoft nyní pracovat.

Microsoft může představit nové zařízení

Nové zařízení by mělo být dva oddělené zobrazovací panely, které by byly spojeny jediným mechanismem uprostřed. Podobným principem funguje například Surface Duo nebo Surface Neo. Ovšem kromě těchto dvou panelů by nově připravované zařízení mělo mít i třetí displej. Ten by byl ale oproti ostatním mnohem menší. Svou velikosti připomíná spíše stavový řádek na okraji.

Při pohledu na patent byl třetí displej označen jako Control Logic a mohl by v praxi fungovat hned několika možnostmi. Například tento mini displej může zobrazovat čas, oznámení, ukázat připojené zařízení a mnoho dalšího. Společnost Microsoft v dokumentu tvrdí, že uživatelé si budou moci sami zvolit, aby se na tomto displeji zobrazovaly i jiné informace. Příkladem mohou být zmeškaná volání a další důležitá upozornění, i když primární displeje nejsou aktivní.

V patentu byl také v dokumentech nalezen malý popis. Ten uvádí, že tradiční chytré telefony mají pouze jeden displej, na kterém jsou uživatelům zobrazeny všechny důležité informace a oznámení. Cílem společnosti tak je proto nabídnout jiné řešení pro zobrazování informací, hovorů nebo zpráv. Uvidíme, zda se bude jednat konkrétně o toto zařízení.

Zdroj: gizmochina.com



