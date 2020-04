Dolby On vymáčkne z mobilu maximum při nahrávání zvuku

Zdroj: Dotekomanie.cz

V posledních letech se společnosti a vývojáři snaží vymáčknout z foťáků u mobilů maximum. Dnes v podstatě tato kategorie stojí na softwarových vychytávkách, strojovém učení a pokročilých algoritmech. Všechna tato vylepšení a možnosti mají dokonce svůj anglický název „computational photography“. V oblasti zvuku se ale nic takového moc nedělo, tedy až donedávna. Společnost Dolby Laboratories Inc. uvedla aplikaci Dolby On: Record Audio & Music, která umí z běžného mobilu dostat maximum v oblasti nahrávání zvuku.

Dolby On: Record Audio & Music

Pokud jste se někdy zabývali nahráváním zvuku na mobilní telefonu, zřejmě jste si všimli, že k dokonalosti to má daleko. Pakliže byste chtěli kvalitnější nahrávku, museli byste se podívat po kvalitnějším vybavení, například v podobě externího mikrofonu, případně samostatného nahrávacího zařízení. To ale vyžaduje nemalé investice. Aplikace Dolby On: Record Audio & Music se to snaží změnit, nebo minimálně nabídnout jednoduchou alternativu, která je zdarma.

Dolby On: Record Audio & Music se nesnaží nahradit poloprofesionální nebo profesionální vybavení. Na druhou stranu nabízí poměrně zajímavé možnosti. Aplikace slouží hlavně pro nahrávání zvuku, ale dají se s ní pořídit i videozáznamy, zde ale nečekejte nastavení rozlišení, formátu, a v podstatě čehokoliv.

Nejenže je aplikace jednoduchá na ovládání, ale i se příjemně ovládá a disponuje zajímavým a líbivým designem. Při zapnutí nahrávání zvuku první zjistí okolní hluk a následně vše nechá na vás. Po zastavení se aplikují nejrůznější úpravy nahrávky a nabídne se výsledek. U něj si můžete také poslechnout, jak nahrávka zní bez vylepšení. Při vyzkoušení na Pixelu 3 XL jsem byl ohromen, co dokázala aplikace Dolby On vymáčknout z mikrofonů, rozhodně jsem nečekal takový výsledek.

Není to jen automatika

I po aplikování nejrůznějších vylepšení a efektů je zde možnost manuálního nastavení. Můžete si vybrat z několika stylů, nebo se pustit do nastavení úrovně redukce šumu, basů, výšek, hlasitosti, případně se nabízí jednoduchý nástroj na editaci.

Aby toho nebylo málo, v rámci aplikace lze nastavit bezztrátové nahrávání zvuku do WAV souboru (48 KHz, 16 bit). Aplikaci lze propojit s účtem na SoundCloud, ale vše jde sdílet v podstatě kamkoliv se vám zachce.

Aplikace je k dispozici pro platformu iOS již od září minulého roku, a nyní je v rámci předběžného přístupu k dispozici zdarma pro většinu mobilů se systémem Android. Vyžaduje minimálně Android 7.0. Rozhodně stojí za vyzkoušení, mile nás překvapila.

