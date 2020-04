Zdroj: Xiaomi

Xiaomi hlásí návrat do tabletového segmentu

Tak přeci jen může Xiaomi Mi Pad 5 dorazit. Produktový manažer společnosti Xiaomi, Li Chuangqi, na sociálních sítích napsal, že se výrobce nehodlá tabletového portfolia vzdát. Mnoho lidí tato informace překvapila, včetně nás. Přeci jen firma neuvedla na trh nový tablet už dva roky. I přesto, že Li Chuangqi potvrdil příchod možného tabletu, detailnější nebyl a odmítl jakékoliv spekulace.

Xiaomi nechtělo investovat, proč nyní ano?

Poslední dva tablety, které Xiaomi představilo, byly Mi Pad 4 a Mi Pad 4 Plus. Na trhu se objevily v roce 2018 a jejich hlavní cílovou skupinou byli zákazníci, kteří chtějí výkonný tablet za málo peněz. Proč ale nechce Xiaomi tolik investovat do tabletů, je poměrně jednoduché.

Pokud jde o neochotu firmy pokračovat v investicích do tabletů, není obtížné toto počínání vysvětlit. Během několika let se výrobci začali věnovat výhradně mobilním telefonům, které tablety do větší míry nahradily. Nabízí velký displej bez rámečků a výkonné procesory. Na trhu s tablety tedy zůstal jen Apple a velmi diverzifikovaná, byť malá skupina výrobců tabletů s Androidem.

Jednoduše řečeno, pouze ty největší značky si mohou dovolit pokračovat ve výrobě tabletů. Kromě společností Apple, Samsung a Huawei se na trhu nachází jen málo dalších výrobců. Není tedy úplně jasné, proč se Xiaomi chystá k návratu. Trh s Android tablety nikdy nebyl velkým synonymem zisků. Když vezmeme v úvahu všechny možnosti, každý, kdo plánuje letos zakoupit nový Android tablet, by neměl čekat na příchod Mi Pad 5. Samsung a Huawei zůstávají jedinými skutečnými moderními možnostmi na trhu.

Zdroj: androidheadlines.com



Domů » Články » Xiaomi hlásí návrat do tabletového segmentu

reklama reklama