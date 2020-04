Telefon s 192Mpx fotoaparátem dorazí příští měsíc

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na prosincovém technologickém summitu společnosti Qualcomm bylo oznámeno, že v letošním roce budou představeny chytré telefony s fotoaparáty do 200 Mpx. Qualcomm mimo jiné uvedl, že se svými partnery již spolupracuje na uvedení těchto telefonů.

Telefon s novým fotoaparátem již brzy

Ačkoliv představení smartphonu s 200megapixelovým fotoaparátem může ještě nějakou dobu potrvat, příští měsíc by měl dorazit telefon už s 192megapixelovým senzorem. Alespoň takové informace nyní kolují v zahraničí. Poprvé byla tato zpráva zaznamenána na sociální síti Weibo uživatelem Digital Chat Station (přeloženo s čínštiny do angličtiny).

Není úplně jasné, který telefon by mohl s takto vysokým rozlišením dorazit. Vše ale hraje do karet Xaiomi, které by se 192Mpx fotoaparátu mělo dočkat. Právě tato společnost jako první začala používat 108Mpx senzor, takže je vhodným adeptem na přijetí tohoto fotoaparátu. Nicméně, dle příspěvku na Weibo bude telefon představen v průběhu příštího měsíce. Kromě 192Mpx fotoaparátu dorazí také s procesorem Snapdragon 765.

Zdroj: neowin.net



