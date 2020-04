První díl série „To nej z uplynulého týdne“ vyšel v roce 2013 a jedná se o jeden z nejdéle vydávaných seriálů na české mobilní scéně. Nyní pro vás ve spolupráci s partnerským webem ITnetwork.cz vydáváme seriál, který se soustřeďuje na vývoj softwaru.

Naše kurzy na MS Office se stále rozšiřují…

Pravidelně do naší sekce MS Office přidáváme nové články a spolu s nimi začaly paralelně vznikat i cvičení. K dispozici je aktuálně kompletní kurz na MS Excel pro začátečníky a MS Word pro pokročilé, přičemž nový díly k ostatním nástrojům Office vycházejí pravidelně každý týden. Odkaz na celou sekci najdete zde.

Připravili jsme pro vás novou sekci programování v Assembleru

V té se dozvíte, co to vlastně Assembler je, proč jde použít například k vytvoření operačního systému nebo hackování a ukážeme si o to, jak vypadá, jaký pro jeho vývoj zvolit software, založíme si svůj vlastní projekt a mnoho dalšího. Odkaz na celý seriál zde.

Na webu vzniká nová sekce Audio

V té je zatím obsažena úvodní lekce pro kurz na tvorbu hudby v jednom z volně dostupných DAWů – Linux MultiMedia Studio, kde si představíme základní pojmy, nainstalujeme program a provedeme se prvním spuštěním. Odkaz na celý seriál zde.

Tvorba vlastní webové šablony v Adobe Photoshop

Naše sekce Photoshopu se rozrůstá o další lekce. Kromě základů Adobe Photoshopu a Firemní grafiky přibyl další, nový kurz. V tom si představíme tvorbu konkrétní webové šablony krok za krokem. Odkaz na celý seriál zde.



Domů » Články » Přehled novinek na ITnetwork #4 – kurzy MS Office, Assembler, hudba v LMMS a vytváříme webovou šablonu

reklama reklama