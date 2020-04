Nokia 9.2 PureView může nabídnout pět fotoaparátů

Zdroj: AndroidAuthority

Společnost Nokia letos musí přijít s opravdovou peckou, pokud chce předním konkurentům na trhu zatopit. Delší dobou se vedou debaty o tom, kterým telefonem by v roce 2020 mohl nejvíce zaujmout. Vše spěje k tomu, že vlajkovým modelem se stane Nokia 9.2 PureView. A bude opravdu o co stát.

Nokia 9.2 PureView s pěti fotoaparáty

Nadcházející telefon společnosti HMD-Global, potažmo Nokia, bude mít hned pětici zadních fotoaparátů, které nabídnou opravdu vysoké rozlišení. Konkrétněji zahraniční zdroje uvádí, že novinka nabídne hlavní 64megapixelový foťák s OIS a 108megapixelový ultra široký snímač. Ultra široký fotoaparát s vysokým rozlišením by teoreticky umožňoval lepší snímky při slabém světle. Bylo by to dáno tím, že senzor může poskytovat snímky s rozlišením 27 nebo 12 megapixelů.

Analytici a leakeři také uvádí, že Nokia 9.2 PureView nabídne hloubkový a makro snímač. K tomu by měl být k dispozici i teleobjektiv bez technologie Light. To by byla jistě vítaná změna oproti modelu Nokia 9 PureView s technologií Light, která používala tři monochromatické senzory a dva barevné fotoaparáty pro lepší HDR a hloubky.

Nově připravovaný model by měl nabídnout také procesor Snapdragon 865 a vlastní čip pro zpracování obrazu. Veškeré tyto informace se zakládají na anonymním zdroji z Číny, takže je třeba spekulace brát s rezervou.

