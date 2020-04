Chytré hodinky nově v obchodech – Lenovo HW10 a dva modely s cenou pod 1000 Kč

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Lenovo HW10

Lenovo mimo jiné nabízí i chytré hodinky, ale zpravidla jsou dostupné jen v Asii. Nyní na českém trhu můžete zakoupit model Lenovo HW10. Vzhledem k uzavřenému systému se nabízí omezené možnosti, i tak jsou k dispozici notifikace, fitness funkce, měření srdečního tepu nebo sledování spánku. Hodinky jsou odolné vůči vodě.

TrendGeek TG-SW1

Za nízkou cenu nelze očekávat mnoho funkcí, a to je právě případ hodinek TrendGeek TG-SW1. Nabízí se jen základní funkce, jako třeba počítadlo kroku, případně notifikace z mobilního telefonu. Bluetooth je zde ve verzi 3.0 a o nabíjení se stará konektor microUSB. Zajímavostí je, že je zde podpora MicroSDHC karet, což by mělo být dostupné například pro hudbu.

ALTRO DZ-09-A1

Jestli tisíc korun je mnoho a chcete investovat do chytrých hodinek co nejméně, nabízí se model ALTRO DZ-09-A1 za pouhých 249 Kč. Už jen na základě ceny by se dalo říci, že se jedná jen o gadget, ale například může udělat radost menšímu potomkovi. Sice nelze očekávat mnoho, ale nabízí se foťák, dokonce je zde podpora SIM karty, takže volání je možné. Hodinky podporují jen 2G síť a chybí jakákoliv odolnost. Možná je lepší se dívat na tyto hodinky jako na velmi malý mobilní telefon na zápěstí.



