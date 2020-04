Zdroj: Notebookcheck

iPhone SE Plus nakonec dorazí o něco později

Podle velmi známého a věrohodného analytika Ming-Chi Kua může společnost Apple odložit příchod nové větší verze levného iPhone SE Plus do druhé poloviny příštího roku.

iPhone SE Plus přinese design jako 11 Pro

Nedávno analytik uvedl, že Apple pracuje na iPhone SE Plus, který by se na trhu mohl objevit v první polovině příštího roku. Nyní ale Ming-Chi Kuo vydal zprávu, ve které uvádí, že telefon nakonec dorazí až později v roce 2021.

„Předpovídali jsme, že společnost Apple uvede nový model iPhone v 1H21 už v naší předchozí zprávě. Nyní si ale myslíme, že Apple pravděpodobně nový model přeloží z 1H21 na 2H21.“

iPhone SE Plus by měl dorazit s 5,5palcovým nebo 6,1palcovým displejem. Telefon by měl nabídnout velmi podobný design, jako současné vlajkové modely iPhone 11 a iPhone 11 Pro. Neočekávejme ale technologii Face ID, nýbrž Touch ID integrované v tlačítku pro vypnutí/zapnutí displeje.

Díky tomu, že se zde nebude nacházet Face ID, lze očekávat menší výřez v displeji. Na přední straně SE Plus bude totiž muset být implementován pouze fotoaparát, mikrofon a reproduktor. Apple kromě toho tento měsíc vydal iPhone SE s cenou od 12 990 Kč vč. DPH. Svým designem se velmi podobá iPhonu 8, zato ale přináší výkonný procesor A13 Bionic.

Analytik Ming-Chi Kuo prozatím nezveřejnil podrobnosti o cenách SE Plus. Vzhledem k tomu ale, že se bude jednat o zařízení s přídavkem SE, lze očekávat mnohonásobně nižší cenu než v případě vlajkových modelů.

