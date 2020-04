Zdroj: The Verge

Některé sociální sítě nejsou občas příliš bezpečné, respektive obsahují příspěvky, které mohou být citlivějšího charakteru. Například Facebook nezobrazuje přímo takový obsah a rovnou dopředu varuje, že obsah není bezpečný. Následně musíte kliknout na potvrzení, abyste viděli vše v daném příspěvku. Instagram zřejmě půjde jinou cestou.

Instagram a citlivý obsah

Nedá se říci, že by Instagram obsah příspěvky, které by mohly pohoršit uživatele. Obsah je dost hlídaný a jen tak něco závadného se neobjevuje. I tak se pracuje na funkci, která omezí citlivý obsah. Co tím ale bude Instagram myslet, případně co vše zapadne do této kategorie, není zatím známo.

Za objevem novinky je opět Jane Manchun Wong (@wongmjane), která prozkoumávala zdrojový kód aplikace pro Android. Ten mimo jiné poodhaluje, že funkce bude pravděpodobně v základu zapnutá pro všechny uživatele. Pakliže vám nevadí citlivý obsah, budete muset přímo v nastavení vypnout tuto funkci.

Sice by tu byla možnost, že Instagram povolí nahrávání trochu jiného obsahu, ale spíše půjde o nějakou funkci pro omezení. Budeme si muset počkat, jak to celé bude fungovat. Jakmile dojde k nasazení, je možné, že uvidíte méně příspěvků, které neprojdou filtrem.

Zdroj: androidcentral.com



Domů » Články » Instagram přidá omezení citlivého obsahu

reklama reklama