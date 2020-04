Zdroj: Gizmochina

Koncem loňského roku uvedla společnost Huawei novinku v podobě MatePad Pro 5G s procesorem Kirin 990. V únoru pak bylo potvrzeno, že tablet zamíří na globální trh. Nyní se ale zdá, že výrobce pracuje na dalším kousku.

Huawei MatePad 10.4 dorazí v několika variantách

Podle posledních spekulací by společnost měla pracovat na tabletu MatePad spadající do střední třídy, neboť bude vybaven procesorem Kirin 810. Ačkoliv přesný název produktu není dosud znám, nový únik odhalil klíčové specifikace a možnou podobu.

Huawei MatePad 10.4 (údajný název) by měl dorazit v barevných edicích Fritillaria White a Ye Lan Grey. Na zadní straně by se měl nacházet 8megapixelový fotoaparát s přisvětlovací LED diodou. Zařízení bude vybaveno 10,4palcovým zobrazovacím panelem, jenž poskytne rozlišení 1 200 x 2 000 pixelů. Na přední straně se pak objeví 8megapixelový fotoaparát pro videohovory či vytváření selfie.

Zdroj: Gizmochina

MatePad 10.4 by měl nabídnout také velkou baterii s kapacitou 7 250 mAh. Není prozatím ale zřejmé, zda dorazí i s podporou rychlého nabíjení. Lze naopak očekávat přítomnost operačního systému Android 10 s nadstavbou EMUI 10.1 Lite.

Zdroj: Gizmochina

Srdcem bude procesor Kirin 810. V prodeji budou dvě varianty, jedna s Wi-Fi a druhá s Wi-Fi + Cellular. Model Wi-Fi by měl být k dispozici se 4 GB RAM + 64 GB úložiště a 6 GB + 128 GB úložiště. To samé platí pro LTE verzi, která místo 6 GB nabídne jen 4 GB. Zdroje uvádí také přítomnost nižší verze s 3GB RAM + 32GB úložištěm. Datum vydání je aktuálně neznámé, spekuluje se ale o 23. dubnu, kdy mají být uvedeny modely nova 7. Podle všeho by se ale zařízení mělo prodávat za 254 dolarů, tj. zhruba 6 500 Kč bez DPH.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Huawei MatePad 10.4 odhalen díky úniku

reklama reklama