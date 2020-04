Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei do konce měsíce představí nové tři Nova modely

Společnost Huawei v únoru letošního roku oznámila novinku v podobě nova 7i a nyní je téměř připravena představit několik dalších členů do rodiny nova 7.

Huawei připravuje nova 7, nova 7 SE a nova 7 Pro

Podle čínských zdrojů by měla společnost představit hned tři nové kousky. Do produktového portfolia se tak 23. dubna 2020 přidá nova 7, nova 7 SE a nova 7 Pro. K dispozici by pak měly být o několik dní později, konkrétně 28. dubna.

Všechny tři modely budou používat čipové sady značky HiSilicon. Spekuluje se o několik možnostech – dva modely nabídnou Kirin 985 a Kirin 990 5G, anebo všechny tři (pravděpodobnější varianta) nabídnout Kirin 820, 985 a 990 5G. V praxi by to vypadalo tak, že nova 7 SE dorazí s Kirin 820 (protože jeho předchůdce používal Kirin 810), nova 7 s Kirin 985 a nova 7 Pro s Kirin 990 5G. Poslední zmínění model by měl být vrcholem produktové řady, nabídne nejvýkonnější procesor.

Je také důležité poznamenat, že všechny tři modely pravděpodobně nabídnou 5G konektivitu, neboť právě v Číně se 5G rozšiřuje raketovým tempem. Nova 7 Pro bude údajně v prodeji za 493 dolarů (cca 13 000 Kč bez DPH). Nova 7 a nova 7 SE by samozřejmě měly být levnější.

