Facebook nasazuje designovou změnu, ale „dark mode“ to není

Facebook nasazuje novou podobu webové verze, ale jen pro počítače. V ní je k dispozici tmavý režim. Bohužel mobilní varianta a aplikace ničím takovým disponují, byť jsme zaznamenali, že se minimálně provádí přípravy u aplikací. Nyní jsme se dočkali designové změny, která se dotkne i samotného používání.

Facebook s úpravou designu

Dnešní mobily jsou čím dál vyšší a je problém u některých modelů dosáhnout na horní část displeje. Právě zde má ještě hodně aplikací hlavní ovládací tlačítka, případně přepínače, sekce a jiné součásti. Proto dochází ke změnám, kdy jsou právě tyto prvky přesouvány do spodní části displeje, odkud je lze lépe používat.

Facebook nyní u své aplikace přesouvá právě hlavní sekce do spodní části displeje. Kromě sekcí se přesouvá i přístup do samotného menu. Na první pohled se může jednat o drobnou změnu, která bude vyžadovat trochu zvyku, ale rozhodně může zlepšit rychlejší procházení aplikace, když nebude nutné používat druhou ruku nebo nějak těžce manipulovat s mobilem.

Tato novinka může některé překvapit, ale ne tolik jako nedávná změna designu nastavení aplikace. To je zvláštně modré a rozdělené na boxíky. Mnozí mají tuto podobu již delší dobu, ale nyní to vypadá, že tato grafická proměna je dostupná pro většinu uživatelů. Zatím ale nevíme, kdy se konečně dočkáme tmavého režimu, který by aplikace potřebovala jako sůl.

