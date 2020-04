Apple Watch nabídnou senzor pro sledování záchvatu paniky a další zdravotnické funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple Watch Series 5 byly docela zklamáním kvůli nedostatku smysluplných novinek. Šestá generace chytrých hodinek od Applu by ale mohla přinést zcela opačný efekt.

Apple Watch Series 6 půjdou dopředu

Nově připravované hodinky nabídnout určitá významná vylepšení. Podle zprávy EverythingApplePro se společnost Apple snaží vytvořit z hodinek a aplikace Health kompletní sadu pro duševní i fyzické zdraví. EKG monitor, který se poprvé objevil v Series 4, pokrýval fyzickou stránku. Nově připravovaný senzor bude ale schopen monitorovat i duševní stav uživatele, a to pomocí pulzní oxymetrie.

Senzor by se měl objevit už v Apple Watch Series 6 a kromě toho hodinky nabídnou i monitorování hladin kyslíku v krvi. Celkově pak hodinky budou schopny zjistit, zda je uživatel vystavován stresu nebo úzkosti. V letošním roce se dostaví také upravené uživatelské rozhraní. Kromě toho se můžeme těšit na vylepšené senzory a hlavně podpory rychlejšího standardu Wi-Fi 6.

Apple Watch mohou nabídnout další systémové funkce

Apple také pracuje na nové funkci pod názvem Schooltime. Ta bude navržena tak, aby pomohla studentům se soustředit během školní hodiny. V praxi bude funkce blokovat přístup k aplikacím a oznámením. Naopak tísňová volání a výstrahy nebudou z bezpečnostních důvodů blokovány.

Uživatelé si dle kódu iOS 13 budou moci dokonce nastavit rozvrh, tedy kdy bude funkce Schooltime aktivována – například každý pracovní den od 9:00 do 15:00 a podobně. Apple ale pracuje i na další funkci.

Společnost údajně testuje také aplikaci pro sledování spánku. Tato funkce je v rámci kódu operačního systému označována jako „Time in Bed tracking“. Kromě toho zdrojový kód popisuje funkčnost slovy „můžete sledovat svůj spánek a tiše se probudit tím, že budete nosit hodinky do postele“.

Nová aplikace Sleep na Apple Watch poskytne uživatelům přehled o jejich spánku, přičemž bude posílat připomenutí při spaní a nabíjení. Uživatelům hodinek bude mimo jiné doporučeno, aby měli přes noc alespoň 30 % baterie.

Některé zprávy naznačují, že by Apple letos mohl nahradit stávající OLED panel microLED panelem. Společnost by si tak mohla tuto technologii vyzkoušet ještě předtím, než by ji nasadila na iPhone či MacBook. Taktéž by hodinky mohly nabídnout Touch ID pod displejem, případně uvnitř digitální korunky. Dle Bloombergu ale tyto novinky dorazí příští rok, tak uvidíme.

Sledování záchvatu paniky za dva roky

Jednou z plánovaných smysluplnějších implementací je údajně schopnost automaticky detekovat záchvaty paniky. Hodinky by se pak časem naučily, jaké příznaky se vyskytují před a během záchvatu paniky. Cílem pak bude zachytit záchvat dříve, než k němu dojde. Uživatel by tak dostal upozornění a nabídku pomoci, včetně dechových cvičení a doporučení.

Samotní uživatelé pak budou sami moci ručně zadávat veškeré své příznaky. Díky tomu se pak zvýší přesnost funkce. K dispozici bude mimo jiné i historie všech detekovaných panických záchvatů. Ovšem tato technologie se určitě neobjeví minimálně dva roky. Na této funkcionalitě Apple teprve pracuje.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Apple Watch nabídnou senzor pro sledování záchvatu paniky a další zdravotnické funkce

reklama reklama