Zdroj: Dotekomanie.cz

Už nyní víme, že letošní rok bude velice citelně ovlivněn pandemií COVID-19. Firmy zrušily své každoroční konference, některé pak přesouvají představování produktů do online podoby. Třeba takový Apple v posledních týdnech uvedl hned několik produktů, ovšem pouze prostřednictvím tiskové zprávy. Stejný osud by měl potkat i nový iPhone, který bude cenově dostupnější. V podstatě je teď jedno, jakým způsobem budou společnosti produkty vydávat. Důležité je, že vydány opravdu budou. Co si pro nás letos Apple připraví?

Apple se připravuje na drsný rok 2020

Už dříve jsme vás informovali o tom, že firma s logem nakousnutého jablka v letošním roce představí širokou škálu nových produktů. Nedávno jsme se dočkali nového MacBooku Air a iPadu Pro, později by měl dorazit i iPad Pro s technologií mini LED. Ovšem podle nejnovějších informací se chystají ještě další dva produkty, které by zákazníkům mohly udělat radost.

Samozřejmě víme, že se letos chystá nový MacBook Pro, Apple Watch Series 6, Apple TV či iPhone s podporou 5G sítě. Čekají nás ale i novinky v jiném segmentu. Konkrétně se máme prý těšit na novou generaci HomePodu a iPadu.

Jsou tomu již dva roky, kdy společnost představila svůj HomePod. Novinka by ale měla být výrazně levnější než současný model. Že se bude jednat o levnější variantu, dokazuje fakt, že zřejmě nabídne jen dva výškové reproduktory (oproti sedmi současných). Otázkou je, jak Apple zareaguje na prodejní ceny. Konkurenční zařízení se prodávají o několik tisíc levněji. Některá média hovoří o 150 dolarech, tj. cca 4 000 Kč bez DPH. Dorazit by letos měl ale i nový iPad, případně nový iPad Pro. O tomto produktu ale mnoho informací zatím nemáme.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » Apple letos možná představí HomePod a iPad

reklama reklama