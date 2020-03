YouTube Music dostane sdílené playlisty

Nedávno aplikace Youtube Music prošla menší obměnou designu, byť ještě nemusíte mít novou verzi. Google jako obvykle nespěchá a zavádí novinky postupně. Verze 3.57 obsahuje ale náznaky dalších novinek, kterých bychom se mohli dočkat v dohledné době.

Aplikace Youtube Music v novějším kabátu

Když si v tuto chvíli vytváříte nový seznam skladeb a videí k přehrávání (playlist) v aplikaci Youtube Music, můžete jen zvolit název a nastavit viditelnost – veřejný, neveřejný a soukromý. Web 9to5Google ale objevil ve zdrojových kódech několik řádků kódu, který nasvědčuje, že bude dostupné další nastavení.

<string name=”playlist_collaborate”>Collaborate</string>

<string name=”collab_playlist_link_loading”>Loading link\u2026</string>

<string name=”collab_playlist_turn_off_confirm_message”>Playlist will no longer receive contributions and all collaborators will be removed.</string>