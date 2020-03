Xiaomi připravuje sluchátka Mi Airdots 2S

Zdroj: Firstpost.com

Další přírůstek do rodiny bezdrátových sluchátek v nejbližším období odhalí společnost Xiaomi, která již koncem loňského roku získala certifikaci od Bluetooth SIG k zařízení s názvem Mi True Wireless Earphones 2S. Aktuální zprávy konkrétně hovoří o sluchátkách Mi Airdots 2S od čínského výrobce a podle prvních indicií budou hrát druhé housle AirPods Pro od Applu, neboť získají velmi podobnou výbavu za daleko příznivější cenu.

Jenom to nejlepší

První vítanou funkcí se rozhodně stane menší zpoždění zvuku do 120 ms, pokud jej majitelé spárují s Xiaomi zařízením. Totéž v podstatě platí u zmiňovaných AirPods Pro. Bezdrátové nabíjení sluchátek pomocí technologie Qi potvrzuje databáze sdružení Wireless Power Consortium.

Nebylo by ani překvapením, kdyby sluchátka podporovala dobíjení přes telefony, protože poslední modely Mi 10 a Mi 10 Pro podporují zpětné bezdrátové nabíjení. Dále by výrobce mohl zapracovat na výdrži baterie, ale bohužel tuto domněnku do dnešní doby žádný únik nepodpořil.

Datum oficiálního představení nebo zahájení prodeje budeme znát asi v následujících dnech. Firma Xiaomi spouští od 27. března prodej obou mobilních novinek mimo domovskou zemi, takže by dávalo smysl prodej příslušenství zahájit po jejich boku.

