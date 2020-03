TCL představilo dva koncepty mobilů s ohebným displejem

Zdroj: AndroidPolice.com

Na současném trhu se začínají formovat kategorie mobilů s ohebnými displeji, respektive konstrukcemi. V první řadě zde máme véčka, což jsou v podstatě mobily, které lze rozevřít a získat větší plochu zobrazovacího panelu. Pak je zde kategorie tabletů, jenž lze složit do podoby menšího zařízení. Hlavními hráči jsou zde firmy jako Samsung, Motorola nebo Huawei. Formuje se ale třetí hráč v podobě společnosti TCL, která dnes ukázala dva koncepty, s kterými si pohrává.

Koncepty pro budoucnost

Novinky nemají ani oficiální názvy, které by se daly jen tak zapamatovat. TCL je ani nechce prodávat, ostatně se jedná o koncepty. V podstatě slouží pro demonstraci toho, co společnost dokáže vyrobit a jak by mohla vypadat další generace smartphonů s ohebnou konstrukcí nebo displejem.

V první řadě je zde smartphone disponující s třemi ohyby. Ve složeném stavu se nabízí úhlopříčka 6,55 palců, v rozloženém pak 10 palců. Případně se nabízí rozložení jen v rámci jednoho ohybu.

Ve složeném stavu je zařízení velmi tlusté, takže nošení v kapse nebude moc příjemné. Zatímco společnosti řeší problém s jedním ohybem, zde bude muset TCL vynaložit více úsilí kvůli dvěma ohybům. Zde by ale neměl být takový problém, jako u následujícího zařízení, které se rozkládá zcela jiným způsobem.

Další koncept nabízí vysouvací konstrukci. Displej se schovává uvnitř zařízení a tažením jej lze rozložit do podoby menšího tabletu. Dokonce si TCL pohrává s myšlenkou, že by rozkládání mohlo být automatizované s využitím motorků.

Redakce webu The Verge dostala příležitost se podívat na reálná zařízení. Z videa je jasné, že k používání mají obě novinky ještě kus cesty. Rozhodně můžeme uznat, že TCL na sebe upozornilo zajímavým způsobem, ale otázkou je, jaké bude první komerčně dostupné zařízení pod touto značkou nabízející ohebnou konstrukci nebo displej.

