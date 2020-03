HMD Global v březnu představí několik telefonů

Zdroj: Nokia

Společnost HMD Global naplánovala na 19. března v Londýně speciální akci, na které představí své zbrusu nové chytré telefony. Tato akce byla naplánována z důvodu zrušení mobilní konference MWC. Jen v loňském roce na MWC společnost představila několik modelů, včetně Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 210 a Nokia 1 Plus Android Go Edition.

HMD Global oživí řadu XpressMusic

Koncem tohoto měsíce by firma měla představit další telefony. Konkrétně by se mělo jednat o novinku v podobě Nokia 8.3 s podporou nejmodernějších 5G sítí. Telefon zřejmě bude vybaven fotoaparáty značky ZEISS, přičemž nabídne ultraširokou podporu videa 4K UHD. Na boční straně by se měla nacházet čtečka otisků prstů. Naopak na zadní straně budou umístěny hned tři fotoaparáty.

HMD Global má ale údajně v plánu uvést na trh další levnější varianty v podobě Nokia 1.3 a Nokia C2. Dále se můžeme podle zahraničních médií těšit na Nokia 5.3, Nokia 400 4G či dokonce na znovuzrozenou řadu XpressMusic s velkými stereofonními reproduktory. To je ale bohužel vše, co o následujících telefonech značky Nokia víme. V následujících týdnech bychom se měli samozřejmě dozvědět více podrobností, neboť datum představení se bude rychle blížit. Jakmile se tak stane, budeme vás o všem informovat.

