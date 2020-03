Samsung ukončí výrobu LCD displejů pro mobily

Zdroj: MacRumors

Samsung je jedním z předních lídrů v mnoha oblastech. Dalo by se říci, že jako jeden z mála výrobců dokáže vytvořit jakoukoliv součástku pro své smartphony. Ve skutečnosti ale používá i dodavatele, zejména důvodu velké distribuce a poptávky u mobilů. Divize Samsung Display navíc dodává zobrazovací panely mnoha společnostem, i konkurenci jako takové. V tuto chvíli se soustřeďuje zejména na AMOLED displeje, přičemž se pracuje i na dalších technologiích. Co se týče LCD panelů, tak se blíží jejich konec.

Samsung a LCD

Jihokorejský gigant investoval nemalé částky pro technologie AMOLED displejů, díky čemuž se stal největším dodavatelem. V této oblasti má sice konkurenci v podobě LG Display, BOE nebo JDI, ale co se týče ve velikosti produkce, je číslem jedna. Zřejmě této konkurenci přenechá kompletně trh s LCD panely, jelikož ukončí svou vlastní výrobu.

Samsung má v tuto chvíli dvě továrny na LCD displeje v domovské zemi a dvě v Číně. Minimálně jedna z nich projde renovací a soustředí se na technologii Quantum Light-Emitting Diode (QLED). Zbylé budou ukončeny ke konci tohoto roku. Společnost dodává, že minimálně do konce tohoto roku se nic nezmění pro partnery a stále bude plnit dodávky. Zřejmě ještě nějakou chvíli bude produkovat LCD displeje, ale ukončení výroby je jasně dané.

To samozřejmě neznamená, že by se na trhu neobjevily mobily s LCD displeji. V této oblasti se pokračuje ve vývoji a dokonce se chystá upravená verze, která bude obsahovat čtečku otisků prstů. Jen v této oblasti již nebude působit Samsung. Firma se zřejmě výhradně soustředí na AMOLED technologií, což by mohlo vést ke zvýšení produkce a snížení ceny.

Otázkou je, jak se tato změna dotkne trhu a jak této příležitosti využije konkurence. Možná toto rozhodnutí souvisí i s přechodem společnosti Apple na AMOLED technologii.

