Zdroj: fonearena.com

Nováčkem na trhu je společnost Realme, ale za svou krátkou existenci dokázala na sebe upozornit zajímavými novinkami. Nedávno jsme se dočkali představení nových modelů střední třídy – Realme 6 a Realme 6 Pro. Ty nabízejí například 90Hz displeje a 30W nabíjení. Nyní společnost začíná lákat na levnější Realme 6i.

Realme 6i

Výrobce zvolil poměrně běžnou strategii, kdy představuje některé klíčové vlastnosti v předstihu. Zároveň uvádí, že k představení dojde již 17. března. Mezi prvními informacemi se například objevuje 48MPx foťák na zadní straně. O nabíjení se postará 18W technologie. Bohužel firma více informací neposkytla, aspoň zatím.

Podoba smartphonu je již známá díky certifikaci u čínského úřadu. Na obrázku níže jde vidět mobil v plné kráse. Díky tomu se dozvídáme, , že na zadní straně budou ještě tři další foťáky. Odhadujeme, že jeden bude pro makro snímky, další pro hloubku ostrosti a poslední nabídne možnost pořizování širokoúhlých snímků.

Spekuluje se, že baterie bude mít kapacitu 5000 mAh. O výkon by se měl postarat nedávno představený herní procesor Helio G80. Ten sice zapadne do střední třídy, i tak by měl nabídnout lepší výkon u her, aspoň dle společnosti Mediatek.

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Realme 6i má být levnější herní smartphone

reklama reklama