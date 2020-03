Zajímavá chytrá světla Yeelight nyní v akci na Gearbestu [sponzorovaný článek]

Chytrá domácnost rozhodně není nový pojem, ale dnes již v mnoha případech součást našeho života. Většinou ale není kompletní a máte třeba jednu nebo dvě chytré žárovky. Dnes si proto představíme další možnosti. Podíváme se tak na mnoho zajímavých osvětlení nejen od Xiaomi a její značky Yeelight.

Yeelight Round Plug Night Light

Jak již název produktu napovídá, jedná se o jednoduché noční světlo do zásuvky. Koupit můžete jedno za 164 Kč na tomto odkazu nebo můžete koupit rovnou balení tří kusů za zvýhodněných 470 Kč na tomto odkazu.

Toto zařízení má integrovaný senzor osvětlení, který chytře nastavuje intenzitu svícení. Barevná teplota světla je příjemných 2500 K, tedy teplá bílá. Výhodou je také velmi nízká spotřeba energie. Samozřejmostí je evropský konektor zásuvky a nebo připojení do ekosystému Xiaomi.

Yeelight Round Plug Night kupujte ZDE za 164 Kč (1 ks) nebo za 470 Kč (3 ks)

Yeelight 1s LED Smart Bulb Color

Další skoro by se dalo říct klasika je zkrátka chytrá žárovka Yeelight, která nesmí v tomto výběru chybět. Koupit ji opět můžete buď jen jednu za 470 Kč nebo rovnou tři kusy za 1481 Kč. V Česku ji obvykle sežene o 100 Kč dražší. Výhodou této žárovky je nízká cena a kompatibilita s Google Assistent, Samsung SmartThings a nově i Apple HomeKit.

Světelný tok činí krásných 800 lm. Instalace je velmi jednoduchá a zvládne ji kdokoliv. Stačí našroubovat a zapnout světlo. Následně potřebujete do svého zařízení stáhnout oficiální aplikaci Yeelight, která je pro Android i iOS. Asi není nutné upozornit, že v domácnosti musíte mít WiFi síť, jinak nelze žárovku ovládat.

Yeelight Smart Bulb 1s kupujte ZDE za 470 Kč (1 ks) nebo ZDE za 1481 Kč (3 ks)

Xiaomi Mijia Sensor Night Light

Velmi pěkné příslušenství především do domácnosti je chytré osvětlení. Jedním z nich je také Mijia noční světlo. To se automaticky zapne díky infračervenému senzoru se záběrem 120 stupňů, pokud budete v jeho blízkosti. Poté pokud nedetekuje vaši přítomnost, tak do 15 sekund zhasne.

Na výběr máte dvě intenzity světla, 0,7 nebo 3,2 lm. Napájení probíhá třemi AA bateriemi, což má vydržet svítit až 12 měsíců. Koupit můžete opět i více kusů najednou na tomto odkazu.

Xiaomi noční světlo Mijia kupujte ZDE nyní jen za 235 Kč

Yeelight Folding Portable lamp

Koupit si můžete také přenosnou lampičku na stůl od této značky. V líbivé červené barvě ji můžete nyní mít za 517 Kč (sleva 29 %). Svítit vydrží až 40 hodin v závislosti na intenzitě a pak ji jednoduše dobijete pomocí USB. Její světelný tok je 200 lm a barevná teplota 3700 K. Je pak opravdu kompaktní a lze ji složit.

Yeelight Folding Lamp kupujte ZDE za 517 Kč

Yeelight Meteorite

Posledním světlem, co si dnes představíme je Yeelight Meteorite, který se vám může hodit nad váš jídelní stůl. Koupit ho můžete zde za 2022 Kč. Lustr je díky certifikaci IP 50 odolný proti prachu. Pro tvorbu skvělé atmosféry nesvítí jen dolů ale má LED diody i nahoru.

Lustr můžete samozřejmě napojit na Amazon Alexa, Google Assistant nebo také IFTTT. Světelný tok lze regulovat od 450 do 1800 lm. Samozřejmostí je nastavení barev a barevné teploty 2700 K – 6500 K.

Yeelight Meteorite lustr kupujte ZDE za 2022 Kč



Domů » Články » Zajímavá chytrá světla Yeelight nyní v akci na Gearbestu [sponzorovaný článek]

reklama reklama