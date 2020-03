Nakupujte mobilní telefony s odloženou splatností [sponzorovaný článek]

Více než 60% transakcí v internetových obchodech zákazníci nedokončí, protože nemají na svém bankovním účtu potřebné prostředky. V případě, že nutně potřebujete nový mobilní telefon, nemusíte čekat na peníze. Jednoduše si jej můžete koupit a uhradit za 14 dnů. Toto vám umožní MallPay.

Odložené platby jsou pro některé zákazníky stále málo známým pojmem. Nejedná se o nic jiného než inovativní způsob platby, který ještě více usnadňuje nakupování v internetových obchodech. A to vše proto, že zákazníci provádějí platby po určité době, od obdržení nákupu. V případě Mall Pay je to 14 dní (pro členy klubu Pro děti je nastavena lhůta 30 dní). V případě, že se vámi vyhlédnutý telefon objeví za výhodnou cenu, nemusíte s jeho nákupem čekat až do výplaty.

Odložte si platbu za nákup mobilního telefonu

Stále častěji využívaná odložená platba tento problém účinně snižuje. Díky Mall Pay můžete nakoupit s odloženou splatností i nejnovější modely mobilních telefonů, aniž byste měli okamžitě k dispozici hotovost. Zaplatit za telefon můžete po jeho vyzkoušení do 14 dnů.

Mall Pay je jednou z prvních společností, která tuto službu nabízí. Služba umožňuje zákazníkovi objednat mobilní telefon v internetovém obchodě a zaplatit za něj později, po 14 dnech. Jak to funguje? Zákazník si objedná nový telefon například na MALL. Obchod dostane zaplaceno okamžitě a zákazník uhradí svůj závazek do 14 dnů od doručení zboží.

Online nakupování je obzvláště oblíbené pro schopnost rychle porovnávat nabídky, pohodlí, aktuálnost a vysokou kvalitu služeb. Prvkem, který usnadňuje tento druh nakupování, je intuitivní způsob platby, který vám umožní dokončit transakci v několika velmi jednoduchých krocích. Každý, kdo nakupoval online, se již určitě setkal s mnoha online platebními systémy.

Online platební systém využívají téměř všechny internetové obchody, což umožňuje pohodlnou a rychlou platbu za zakoupené produkty nebo služby. To však není všechno. Při hledání ještě lepších řešení, která jsou uložena rostoucími požadavky zákazníků, se objevily odložené platby, které získávají stále větší oblibu. Mall Pay není úvěr či kreditní karta, proto je tato služba zcela bez poplatků a úroků. Odložené platby jsou výhodné nejen pro samotné kupující, ale také pro prodejce, kteří peníze okamžitě získají.

Mall Pay přináší řadu výhod

Společnost Mall nabízející odloženou platbu, chce svým zákazníkům poskytnout větší výhody, nabízí službu bez dodatečných nákladů, pokud je závazek vypořádán ve stanovené lhůtě. Za každou utracenou stokorunu získáte 1 bod, který se vám připíše do zákaznického účtu. Tyto body pak můžete proměnit ve slevy až do výše 50%. Nový mobilní telefon tak můžete pořídit ještě výhodněji než dříve.

Limit na první nákup je obvykle stanoven na 2 000 Kč, s každým zaplaceným zbožím se vám limit navyšuje až na max. 15 000 Kč. Ke každému zakoupenému zboží si můžete prodloužit záruku o 1 – 3 roky. Nákup zaplatíte převodem nebo kartou na Mall Pay.

Odložená splatnost vám umožní okamžité nákupy celé řady zboží. S Mall Pay spolupracují desítky eshopů a další tuto službu postupně zavádí. Nemusíte se bát, že na lhůtu splatnosti zapomenete. Budete informování jak emailem, tak SMS zprávou.



Domů » Články » Nakupujte mobilní telefony s odloženou splatností [sponzorovaný článek]

reklama reklama