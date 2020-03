Motorola Edge Plus se ukazuje na renderech [aktualizováno]

Zdroj: pricebaba.com

Aktualizováno 5. 3.

Za poslední dobu jsme se dočkali několika novinek od společnosti Motorola, nejnovější mobil se jmenuje Moto G8. Delší dobu se ale spekuluje o top modelu, který by měl nést označení Motorola Edge Plus, případně Edge+. Očekávali jsme představení již v únoru, ale zřejmě si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Mezitím se ale konečně Motorola Edge Plus ukazuje v plné kráse, byť prostřednictvím neoficiálních renderů. Ty byly vytvořeny na základě uniklých schémat. Stojí za nimi @OnLeaks, který má za sebou již mnoho povedených úniků, takže můžeme věřit, že novinka bude skutečně vypadat tak, jak se ukazuje na obrázcích níže.

Název mobilu odpovídá použitému designu, strany displeje budou zakřiveny. Otázkou je, jestli otvor pro přední kameru bude skutečně tak miniaturní, jak se ukazuje. Na obrázku níže si můžete všimnout, že horní a spodní strana mobilu není zcela plochá ani vyboulená, spíše naopak.

Spekuluje se o použití 90Hz Full HD+ panelu, přičemž o výkon se má starat Snapdragon 865 s podporou 5G sítí. Otázkou je, co mobil nabídne v oblasti fotografických schopností. Ví se o třech senzorech na zadní straně, ale jaké budou mít parametry, zatím nevíme.

Původní článek 1. 2.

Společnost Motorola chystá po delší odmlce zařadit nový telefon do nejvyššího patra v portfoliu a za prvním únikem informací stojí známý benchmark Geekbench, v jehož databázi byl objeven model s názvem Edge Plus. To by také měl být jeho finální název. Značka v rukách čínské firmy Lenovo má už naplánovanou tiskovou konferenci pro celosvětová média, kde se ke všemu vícero zařízení dočká oficiálního představení.

Plný očekávání

Ze zveřejněného výpisu je modelu Edge Plus připisován zatím neznámý procesor od Qualcommu s osmi jádry pod kapotou, která běží pod taktovací frekvencí 1,8 GHz a k nim ještě připojí 12GB operační paměť RAM. Samozřejmostí bude operační systém Android v nejnovější verzi 10.

V kuloárech se konkrétně hovoří o osmijádrovém procesoru Snapdragon 865 s podporou 5G sítí, součástí zakřiveného displeje od Samsungu bude proděravěný otvor pro selfie kamerku a první kusy začnou prodávat přes mobilního operátora Verizon ze Spojených států.

Vzpomínaná akce pro média proběhne 23. února od 19:00 hod., a to je přesně den před oficiálním startem dalšího ročníku veletrhu spotřební elektroniky MWC v Barceloně. Vedle žhavé novinky Edge Plus poprvé světlo světa spatří trojice Moto G8, G8 Power a G Stylus.

