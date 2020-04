Oppo A92 a A52 odhaluje databáze Googlu

Zdroj: Androidauthority.com

Do databáze Google Play Console byly zařazeny další dva nové modely z dílny společnosti Oppo, kterých bychom se mohli dočkat již v blízké době. Obě mobilní novinky zamíří do vyšších pater střední třídy, kam je soustředěno nejvíce zástupců, a proto to nebudou mít jednoduché se prosadit. Rozdílů mezi nimi nenajdete mnoho, přičemž zařízení ponesou označení A52 a A92.

Bez velkých očekávání

U modelu A92 byla rozpoznána 8GB operační paměť RAM, zatímco druhý zástupce s označení A52 dostal menší 6GB paměť RAM. Ostatní známé specifikace mezi sebou sdílejí, což znamená, že se budou například dělit o osmijádrový procesor Snapdragon 665 od Qualcommu, ke kterému ještě patří grafický čip Adreno 610. Dále jejich čelní panel v poměru stran 20:9 nabídne FullHD+ rozlišení.

Softwarovou stránku zastoupí operační systém Android 10 překrytý vlastním rozhraním ColorOS. Platforma nedávno dorazila v nejnovější verzi ColorOS 7.1, takže u obou by mohlo dojít k její nasazení v základu. Závěrem můžeme očekávat, že hůře vybavená varianta A52 získá menší interní úložiště, slabší fotoaparáty nebo jinou verzi bezdrátového nabíjení. Bližší podrobnosti zřejmě čínský výrobce vypustí do světa v následujících týdnech.

