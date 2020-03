Chystá se nový kodek pro obrázky, pomůže umělá inteligence

Zdroj: jpeg.org

V oblasti obrázků a fotografií je pomyslným standardem JPG (JPEG), který najdeme u foťáků, mobilů, na internetu a prostě všude. Samozřejmě jsou zde i další, které mají jiné výhody. Profesionálové využívají zpravidla digitální negativy (DNG, RAW, atd.). V tuto chvíli již existuje konkurence pro JPG v podobě WebP, za kterým stojí Googlu, ale ten se zpravidla používá pro webové stránky, přičemž je nutná podpora ze strany webových prohlížečů. Nyní se ale začíná pracovat na zcela novém kodeku pro obrázky.

JPEG AI

Skupina Joint Photographic Experts Group (JPEG), která stojí za již zmíněným kodekem ohlásila, že se začíná pracovat na novém kodeku. Tentokrát se využije uměla inteligence (AI) pro nový kodek. V tomto případě nejde o to, že by AI stálo za vytvořením kodeku jako takového, ale spíše se bude aktivně používat AI pro kompresi. V novém projektu napomůže také IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

V tomto roce bude představeny také bližší detaily o celém projektu. Zde nelze nic uspěchat, jelikož vytvořit zcela nový kodek není tak těžké, jako přesvědčit mnoho společností, aby se zapojily. Jde zde hlavně o podporu ze strany softwaru i hardwaru. S největší pravděpodobností bude nový JPEG AI používán hlavně na internete, případně pro uchovávání většího množství obrázků a fotografií.

Může trvat několik let, než se nový kodek rozšíří po jeho představení. Hlavním cílem není jen vytvořit lepší kodek, ale zaměřit se i na velké fotografie. Když vezmeme v potaz, že mobilní telefony již běžně disponují 48 nebo 64 MPx foťáky, a pomalinku se více prosazují 108MPx senzory, tak nový formát bude zapotřebí, byť jen pro zobrazování na webu.

Sice se celý projekt může zdát velmi unikátní, ale využití umělé inteligence pro kodeky není nové. Společnost Netflix vytvořila něco podobného pro videa, přičemž zaměření bylo na rozvíjející se trhy, jako je třeba Indie. To vše už v roce 2017.

Zdroje: qz.com, thenextweb.com



