Spotify si pohrává s „Hey Spotify“

Grafika: Spotify

Spotify si zřejmě myslí, že mít předinstalovaného hlasového asistenta na mobilním telefonu s operačním systémem Android či iOS zkrátka nestačí. Švédská hudební streamovací služba tak pracuje na vlastním řešení pro zadávání hlasových příkazů.

Spotify bude mít vlastního asistenta

Jane Manchun Wong se mimo jiné zabývá reverzním inženýrstvím, díky čemuž zvládla v hudební aplikaci aktivovat skrytý panel nastavení, díky které lze aktivovat funkci „Hey Spotify“. Tuto možnost půjde aktivovat a začít používat v případě, že máte aplikaci otevřenou či jste na obrazovce.

S ohledem na toto omezení se vybízí otázka, jak moc užitečný vlastně tento hlasový asistent Spotify bude. Není ani jasné, co přesně by mohl dělat, respektive co bude umět. Inženýrka, která tuto skrytou funkci objevila, neurčila, kdy by novinka mohla být k dispozici.

S největší pravděpodobností ale půjde o funkci, prostřednictvím které si budete moci ovládat přehrávání, což je možné i pomocí příkazů skrze Google Assistant. Předpokládáme, že toto nové řešení bude umožňovat ukládání skladeb do playlistů. Funkce zatím není ale veřejně dostupná a stále se vyvíjí. Takže si na finální podobu a funkcionalitu budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Pokud si funkci chcete vychutnat co nejdříve, doporučuji průběžně aplikaci aktualizovat. Je také dost možné, že budete náhodně vybráni pro testování.

Zdroj: androidpolice.com

