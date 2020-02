TCL má v malíčku telefon s vysouvacím displejem

Grafika: Cnet.com

Společnost TCL dle všeho pracuje na zbrusu novém mobilním telefonu s vysouvacím displejem. S touto informací přišla zahraniční média, která se odkazují na uniklé návrhy. Na rozdíl od skládacích zařízení, jako je Motorola Razr nebo Galaxy Fold od Samsungu (recenze), návrhy demonstrují zcela odlišný přístup.

TCL pracuje na novém prototypu

TCL si totiž pohrává s myšlenkou, kdy by se z klasického telefonu dal ihned udělat tablet, a to pouhým vysunutím druhého displeje. Druhý displej by se samozřejmě vysouval zpod prvního zobrazovacího panelu. Podle všeho měla společnost v plánu toto zařízení představit na MWC. Vzhledem k tomu, že konference byla zrušena z důvodu rozšíření koronaviru, bylo představení odloženo.

Zveřejněné návrhy nám dávají dost jasný obrázek o tom, jak si výrobce představuje funkčnost telefonu. Zatímco odpovědí je málo, otázky se jen hromadí. Zdá se, že druhý vysunutý displej je umístěn přímo pod prvním panelem. Ovšem otázkou je, jak se druhý displej schovává, když je zařízení ve složeném stavu. Pokud se totiž skutečně schová pod první displej, bude se muset nějakým způsobem ohnout, aby se vešel do celkové konstrukce telefonu.

S největší pravděpodobností ale jde jen o prototyp, takže TCL není připraveno zařízení začít ihned prodávat. V loňském roce společnost dokonce představila tak křehký prototyp, že zaměstnanci museli být varováni před tvrdými dotyky – jinak by se zařízení rozpadlo. Uvidíme, v jaké fázi bude u tohoto kousku. Osobně by mi takový nápad vůbec nevadil, ba naopak by se nemuselo jednat o vůbec špatné řešení.

