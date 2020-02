Project xCloud míří poprvé na iOS

Grafika: Microsoft.com

Po uvedení Project xCloud pro operační systém Android společnost Microsoft oznámila, že její herní služba pro streamování her je stále ve fázi testování. iOS uživatelé si ji ale již nyní mohou vyzkoušet prostřednictvím TestFlight aplikace, jež umožní přístup pouze omezenému počtu uživatelů. Ti pak mohou hrát PC / Xbox hry na svém iOS zařízení.

Project xCloud prozatím jen v testovací verzi

Tato verze je však prozatím omezena na jednu kompilaci her – Halo: The Master Chief Collection. Kromě toho je testovací verze k dispozici pouze v USA, Velké Británii a Kanadě, přičemž počet míst je omezen na 10 000 testerů. Pokud se do takového testování chcete přihlásit, níže přikládáme návod, jak této možnosti dosáhnout:

musíte mít účet Microsoft (MSA) spojený s Xboxem

musíte mít iPhone nebo iPad se systémem iOS 13 nebo novějším a také Bluetooth ve verzi 4.0

musíte mít bezdrátový ovladač Xbox One s podporou bezdrátové technologie Bluetooth

musíte mít přístup k Wi-Fi nebo mobilnímu datovému připojení, jenž podporuje šířku pásma 10 Mb / s, podobně jako v případě streamovaného videa. Pokud používáte Wi-Fi, doporučujeme použít připojení 5 GHz

Společnost Microsoft prozatím oficiálně nepotvrdila, kdy hodlá s testovacím provozem skončit. Naopak k TestFlight přidává poznámku, že firma nezaručuje, že váš účet bude povolen či nebude v průběhu testování odstraněn. Může se tak stát, že vám Microsoft během testování podporu ukončí. Více se o xCloud službě dozvíte na tomto odkazu.

