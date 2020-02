Strava podporuje HealthKit pro importování Apple Watch dat

Strava je nejen webová stránka, ale také mobilní aplikace, jež umí měřit atletické aktivity prostřednictvím GPS modulu. Zajímavostí je, že ji komunita nazývá „sociální síť atletů“. Nicméně, nejčastěji pomocí ní sportovci měří výkony při cyklistice a běhání. Ačkoliv je firma na trhu již 11 let, tedy od roku 2009, největší boom zažívá až posledních pár let.

Strava konečně podporuje HealthKit

Konkurence na trhu je stále silnější a silnější, takže vývojáři, potažmo vývojářská studia, musí své aplikace neustále aktualizovat a přinášet nové funkce. Strava si toho je moc dobře vědoma, a tak svou iOS aplikace aktualizovala. Nový instalační balíček přinesl dlouho očekávanou integraci HealthKit, jež umožňuje uživatelům importovat tréninky zaznamenané společností Apple do zmíněné aplikace.

V minulosti se uživatelé Stravy museli spoléhat na aplikace třetích stran, čímž mohli své tréninky sdílet mezi aplikacemi Zdraví a Strava. Tato aplikace automaticky exportuje cvičení Apple Watch jako soubory FIT, oblíbený formát podporovaný fitness platformami, jako je právě Strava.

Nyní však firma přidává přímou integraci do aplikace Health od Applu. Appka v zásadě nyní přečte data zaznamenaná aplikací Apple Watch Workouts a importuje je do aplikace. Chcete-li tuto možnost povolit, přejděte do svého profilu v aplikaci Strava a vyhledejte Nastavení. Odtud vyberte „Aplikace, služby a zařízení“ a vyberte aplikaci Zdraví. Následně si můžete vybrat trénink a nahrát jej do „sociální sítě atletů“.

Tohle bude velmi užitečné hlavně pro lidi, kteří chtějí uchovávat co nejvíce dat přímo v aplikaci. Můžete pak například zaznamenat venkovní běh s aplikací Workouts na hodinkách Apple Watch a poté importovat data z tohoto cvičení přímo do aplikace Strava. Nejnovější aktualizace je k dispozici v obchodu s aplikacemi App Store. Samozřejmě je ke stažení zcela zdarma. Pokud aktualizaci stále na svém mobilním zařízení nevidíte, budete si muset zřejmě nějakou chvíli počkat. Může chvilku trvat, než se instalační balíček objeví na všech trzích.

