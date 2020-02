Nejzajímavější příslušenství Xiaomi nyní za příznivé ceny na GearBestu [sponzorovaný článek]

Dnes se podíváme na nejzajímavější příslušenství značky Xiaomi, které je nyní navíc za příznivé ceny v obchodě GearBest. Představíme si například bezdrátovou nabíječku, chytrý náramek, noční osvětlení nebo sluchátka.

Xiaomi 20W rychlá bezdrátová nabíječka

Xiaomi nabízí velmi pěknou bezdrátovou nabíječku s maximálním výkonem 20 W, který využijete spolu s Xiaomi Mi 9. Podporuje samozřejmě ale i všechny ostatní telefony díky standardu Qi s výkonem 10 W.

Pro bezpečnost nabízí také detekci cizích kovových předmětů, kdy se v takovém případě vypne. Proti přehřátí ji navíc chrání také tichý větráček.

Xioami 20W bezdrátovou nabíječku kupujte ZDE nyní za 21,99 dolaru

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi má se svými chytrými náramky již dlouho tradici a tak nesmí v našem výběru chybět ani jeho velmi povedená čtvrtá generace Mi Band. Tento náramek asi není třeba ani podrobněji představovat. Jen ve stručnosti – nabízí 0,95palcový AMOLED displej, nejnovější Bluetooth 5.0, voděodolnost 5 ATM a baterií s výdrží až 20 dní.

Pokud ho ještě nemáte a stále váháte, jistě vám pomůže i naše recenze, ve které dopadl velmi pozitivně. Navíc dnes již Mi Band 4 plně podporuje český jazyk.

Xioami Mi Band 4 kupujte ZDE za 32,99 dolaru (745 Kč)

Xiaomi Mijia Sensor Night Light

Velmi pěkné příslušenství především do domácnosti je chytré osvětlení. Jedním z nich je také Mijia noční světlo. To se automaticky zapne díky infračervenému senzoru se záběrem 120 stupňů, pokud budete v jeho blízkosti. Poté pokud nedetekuje vaši přítomnost, tak do 15 sekund zhasne.

Na výběr máte dvě intenzity světla, 0.7 nebo 3.2 lm. Napájení probíhá třemi AA bateriemi, což má vydržet svítit až 12 měsíců.

Xiaomi noční světlo Mijia kupujte ZDE nyní jen za 250 Kč

Xiaomi Redmi AirDots bezdrátová sluchátka

Bezdrátová sluchátka s Bluetooth 5.0 od Xiaomi nabízí redukci šumu nebo také jednoduché párování. Jedná se o špunty do uší, přičemž každé sluchátko váží pouze 4,1 gramu. Výdrž baterie činí 4 hodiny na jedno nabití, s dobíjecím pouzdrem pak až 12 hodin.

Xiaomi Redmi AirDots kupujte ZDE nyní jen za 38,7 dolarů (v přepočtu asi 450 Kč)

Na levé straně sluchátka se nachází dotyková část, díky které můžete ovládat hudební přehrávač, přijímat hovory a vyvolat chytrého asistenta. Xiaomi Redmi AirDots nyní zakoupíte na GearBestu za skvělou cenu – v přepočtu asi 450 Kč.



Domů » Články » Nejzajímavější příslušenství Xiaomi nyní za příznivé ceny na GearBestu [sponzorovaný článek]

reklama reklama