Samsung chystá představení Galaxy M31

Na dlouho očekávaný telefon s názvem Galaxy M31 začíná lákat společnost Samsung, která zveřejnila první marketingový snímek. Podle posledních informací by mělo jít o přímého zástupce modelu Galaxy M30s ze září loňského roku a převážnou část specifikací budou zařízení mezi sebou sdílet. Jihokorejský výrobce doposud neprozradil žádné konkrétní datum oficiálního představení tedy kromě poznámky „již brzy“.

Ještě v únoru

Mobilní novinka zřejmě ponese 6,4palcový Super AMOLED displej typu Infinity-U s FullHD+ rozlišením. Pod ním poběží osmijádrový procesor Exynos 9611 z domácí dílny a k němu připojí dvě rozdílné konfigurace 4GB RAM + 64GB úložiště nebo 6GB RAM + 128GB úložiště. U obou variant se ukáže podpora paměťových microSD karet. O slušnou výdrž se postará 6 000mAh baterie bez zatím nepotvrzené technologie rychlého nabíjení.

Do zadní části přijde čtveřice fotoaparátů složená z hlavního 64MPx objektivu GW1, ke kterému rozhodně připojí ultraširoký, hloubkový a makro snímač. Mezi ostatními prvky výbavy se může ještě objevit LED blesk pro přisvětlení záznamů, Android 10 s rozhraním One UI 2.0 či přední 32MPx kamerka. Nakonec model Galaxy M31 dorazí jako první telefon roku 2020 do řady Galaxy M.

