TOP 3 gadgety za snížené ceny! [sponzorovaný článek]

Gadgety: Xiaomi Mi Smart Scale aneb chytrá váha za pakatel

Jestliže hledáte váhu (gadgety), která vám toho ukáže mnohem více, než jen vaší hmotnost, mohla by vás zaujmout chytrá váha v podobě Xiaomi Mi Smart Scale 2. Jedná se o velmi zajímavou generaci, která vám ukáže nejen informace o vašem těle, ale také je dokáže zaznamenat do vašeho mobilního telefonu. A je jedno, jestli vlastníte smartphone s operačním systémem Android nebo iOS – váha zvládne obojí.

Důležité je držet se určitých pravidel. Tak například je dobré, když se každé ráno na váhu postavíte. Zařízení vám totiž nejen pečlivě změří vaší hmotnost, ale také dodá informace o množství tělesného tuku, svalstva či dokonce vody.

Veškeré údaje o vašem těle následně putují do mobilní aplikace Mi Fit, díky které pak máte možnost sledovat změny hodnot. Chytré váhy používají i sportovci, neboť získávají perfektní přehled o tom, jak se jejich pohybové aktivity opravdu na těle projevují. Což je pro nadšené sportovce velmi důležité. Tuto funkci však můžete ocenit i vy.

Xiaomi Mi Smart Scale 2 disponuje navíc velmi povedeným konstrukčním zpracováním, přičemž jej díky svému tenkému designu můžete umístit téměř kamkoliv. Chytrá váha od čínského výrobce je mimo jiné vybavena také LED displejem. Jestliže máte o originální váhu zájem, potěší vás slevová nabídka v podání internetového obchodu TomTop. Ten Xiaomi Mi Smart Scale 2 nabízí za 1 342 Kč. Pokud však použijete náš odkaz, zaplatíte pouhých 683 Kč! Váhu si můžete zakoupit ZDE.

Oládejte své světlo z čehokoliv!

Za krásných 1 884 Kč dostanete skvělou závěsnou lampu či spíše lustr, který můžete ovládat pomocí hlasu, svého telefonu či pomocí chytrého náramku MiBand. Samozřejmostí je taktéž ovládání pomocí vypínače ve zdi. Ovšem to již může být menší přežitek, když na to máte například smartphone. Xiaomi Yeelight patří do rodiny světelných produktů Yeelight, která se vyznačuje dobrou světelností a dlouhotrvající kvalitou.

Lustr je díky certifikaci IP60 odolný proti prachu, navíc aktivně odvádí teplo, takže se nemusíte obávat žádného poškození LED osvětlení. Světlo můžete ovládat pomocí bluetooth ovladače, na kterém můžete nastavovat jas světla či teplotu osvětlení. Lustr spolupracuje s IFTTT, tedy si můžete nastavit mnoho možností spouštění, ztlumení, zjasňování a zhasínání světla. Krom toho se dá také nastavit i různá barva světla. Doba svícení je 40 000 hodin.

Pokud vás tedy tento lustr oslovil, určitě navštivte stránky eshopu TomTop, kde můžete tento produkt za koupit. Nezapomeňte při nákupu využít náš speciální slevový odkaz, díky kterému získáte lustr za opravdu výhodnou cenu! Ovšem pozor, nabídka je časově omezená, proto s nákupem příliš neváhejte! Kupujte ZDE

Skvělá 3D tiskárna Anet A8 Plus

3D tisk v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Po zuby až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však vyřešil zahraniční e-shop TomTop.com, kde si skvělou tiskárnu můžete zakoupit již za krásných 4 217 Kč, což je za jinak drahý nástroj pro 3D tisk opravdu bezkonkurenční cena!

Tiskárna Anet A8 Plus překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 50 x 45 x 40 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému Anet A8 Plus sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

Originální Anet A8 Plus na českých e-shopech seženete za více než 10 000 Kč. U internetového obchodu TomTop je však po dobu prvního týdne jen za 4 217 Kč (původní cena 15 308 Kč). Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Tiskárna se k vám tak dostane do jednoho týdne a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.



