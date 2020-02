Black Shark 3 dorazí už za dva týdny

Zdroj: GSMArena

Značka Black Shark se na trhu s mobilními telefony proslavila hlavně díky svému hernímu a výkonnému zařízení. Ve svém portfoliu má již čtyři telefony a už 3. března má dorazit v pořadí pátý model Black Shark 3.

Black Shark 3 nabídne perfektní parametry

V pořadí již pátý model společnosti má údajně dorazit s výkonným procesorem Snapdragon 865, který samozřejmě bude dodávat výrobce Qualcomm. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se v tomto případě měla starat operační paměť s kapacitou 16 GB. Výrobce dokonce zapracoval i na displeji, jenž by měl nabídnout QHD rozlišení. To ale není vše. Zobrazovací panel by měl totiž nabídnout i 120 Hz. Uživatelé by si navíc sami mohli zvolit, jakou obnovovací frekvenci budou chtít používat. Na výběr bude mezi 60, 90 a 120 Hz. Dále si budou moci nastavit, jaké rozlišení zobrazovací panel nabídne – zda FHD či QHD.

S největší pravděpodobností bude telefon vybaven také 5 000mAh baterii s podporou 65W rychlého nabíjení. Vzhledem k předchozím produktům lze očekávat dominantní a herní design obohacený zelenými akcenty. Zapomenout zmínit nemůžeme ani velice účinný chladící systém, který pomůže udržet nízké teploty i při nejnáročnějších činnostech.

„Hráči ocení další hardwarové specifikace, mezi které například patří údajná operační paměť. Ta by měla nabídnout velikost až 16 GB. Někteří mohou samozřejmě namítnout, že už jde o naprosto zbytečnou velikost RAM, hráči však toto navýšení ocení – obzvlášť ve chvíli, kdy budou chtít s telefonem pár let pracovat.“

