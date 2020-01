Youtube Music se chystá na export obsahu z Hudby Play

Google v současnosti provozuje dvě hudební stramovací služby, přičemž Hudba Play spadá přímo pod Google, Youtube Music je součástí video portálu. Již je jasné, že v budoucnu bude k dispozici jen Hudba Play, ale zatím nedošlo k jakékoliv migraci uživatelů. Důvod je poměrně jednoduchý. Youtube Music ještě neobsahuje všechny funkce z Hudby Play, včetně té nejdůležitější. Samozřejmě tím myslíme vlastní obsah, který je možné přidat zatím jen do Hudby Play.

Aplikace Youtube Music již umí od dubna minulého roku přehrávat hudbu ze zařízení. Jednalo se o malý náznak toho, že bychom se mohli dočkat možnosti nahrávání vlastních písniček, abychom je měli k dispozici v rámci svého účtu. Zatím to nelze v případě Youtube Music a dokonce není k dispozici ani knihovna, kterou má uživatel nahranou v Hudbě Play.

To se ale zřejmě v dohledné době změní, jelikož web 9to5google objevil části nových řetězců ve zdrojovém kódu aplikace Youtube Music, že se chystá podpora. Konkrétně je k dispozici jen několik řádků kódu, ale jedná o dobrý náznak toho, že se konečně dočkáme funkcionality, na kterou uživatelé čekají.

<string name=”library_songs_introducer_title”>All your songs in one place</string><string name=”library_songs_introducer_message”>Songs from your albums will now show up here along with your added & liked songs – shuffle them all!</string><string name=”pref_library_management”>Manage library</string>