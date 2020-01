Skvělá IP kamera s rozlišením 3 Mpx v akci! [sponzorovaný článek]

Dnes se podíváme na zajímavý fenomén IP kamer, který se postupně rozrůstá a snaží se nějakým způsobem prosadit na trhu. Avšak mají vůbec smysl? Pro co by se přesně daly využít? Na to se společně podíváme a zjistíme, zda má cenu si pořizovat IP kameru.

S internetovým obchodem eBay jsme se pro vás rozhodli připravit akci na skvělou IP kameru, kterou nyní zakoupíte za pouhých a příjemných 603 Kč. Pojďme si ji ale více představit.

IP kamera nyní ještě levněji

Za toto vše přitom zaplatíte 603 Kč, z původních 1 000 Kč. Obchod eBay kromě této senzační ceny nabízí navíc dopravu zcela zdarma. S nákupem si ale musíte pospíšit, jelikož akce je limitována jak časově (jen do konce týdne), tak i množstvím. Zbývá jen něco málo přes 150 kusů a skladové zásoby pro velký zájem rychle mizí. Pokud vás kamera zaujala, zakoupit jej můžete ZDE.

Bezdrátová IP kamera pro živé sledování

Jedná se o bezdrátovou 3Mpx kameru, která dokáže nahrávat video a i se zvukovou stopu díky vestavěnému mikrofonu. Následně lze data ukládat buď na microSD kartu, zde zařízení podporuje až 64 GB, nebo posílat po Wi-Fi a například si v reálném čase pouštět zachycené záběry v rozlišení 2048 x 1536 pixelů. Navíc je zde podpora iOS i Android zařízení.

Mezi hlavní využití této IP kamery patří sledování menšího či většího objektu, spíše pak bytu a skladu. Nicméně dokážeme si živě představit situaci, kdy necháme své ratolesti si hrát, mezitím, co si jdeme dát „českých 20“ nebo bavit návštěvu. V tu chvíli však nevinná stvoření mohou začít vyvádět a v nejhorším případě se ošklivě poranit.

Většinou jako dobré znamení slouží pláč. Co však případ, kdy se milované dítě tak vžije do hry a omylem něco rozbije? Většinou následuje okamžité zakrytí stop a snaha vše ututlat. Pak tedy najdeme rozbitou skleničku za skříní a jistě by mnozí z vás mohli vyprávět mnohem zajímavější příběhy.

Samozřejmě pak je možné sledování vchodových dveří nebo opět dítek během přípravy svačiny či oběda. Využití je velké a je pouze na vás, zda potřebujete například hlídat děti, balkón či jiné nezabezpečené části bytu nebo domu.

